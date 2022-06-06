رياضي / المنتخب السعودي يخسر من نظيره الكويتي في بطولة اتحاد غرب آسيا للصالات وكالة الأنباء السعودية



الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، من نظيره الكويتي بنتيجة 5-4، خلال مواجهتهما اليوم على صالة نادي النصر الكويتي، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة – رجال المقامة في الكويت.

ويخوض الأخضر بعد غدٍ ثالث مبارياته في البطولة عندما يلاقي نظيره العراقي في مباراة حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

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23:39ت م

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