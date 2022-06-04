رياضي / اختتام فعاليات اللقاء التدريبي لممارسي رياضة الآيكيدو وكالة الأنباء السعودية



الرياض 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 04 يونيو 2022 م واس

اختتم اليوم السبت بنادي صقور الآيكيدو في ينبع الصناعية فعاليات اللقاء التدريبي لممارسي رياضة الآيكيدو تحت إشراف اللجنة السعودية للعبة، بمشاركة 23 لاعباً من مختلف مدن المملكة (ينبع – وجدة- والمدينة المنورة- وحائل).

وجرى خلال اللقاء نقل وتبادل الخبرات بين اللاعبين، واختبار مجموعة من اللاعبين لدرجة الحزام الأسود (1 دان) .

يذكر أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه خلال العام 2022م، وضمن الخطة السنوية للجنة السعودية للآيكيدو المتضمنة إقامة هذا اللقاء بشكل ربع سنوي.

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20:01ت م

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