رواج صورة الأمير خالد بن سلمان مع الشيخ منصور بن زايد وتعليقات من تركي آل الشيخ وقرقاش

(سي إن إن)— تداول مسؤولون وشخصيات عامة في المملكة العربية السعودية والإمارات صورة لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع نائبه الشيخ منصور بن زايد. نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مكتب الرئاسة.

أكد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ ونشر الصورة عبر صفحته على منصة X (تويتر سابقاً) قائلاً مع تعليق:: “صورة لسمو الأمير خالد بن سلمان مع أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد قبل عدة أيام.. السعودية والإمارات قصة علاقات أخوية وشراكة متينة”.

من جانبه وعلق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعدوأضاف: “تغريدة معالي الأخ تركي آل الشيخ والمسؤولين الإعلاميين في السعودية والإمارات كلها تؤكد ما هو مؤكد أن العلاقات بين السعودية والإمارات لا تؤثر، قيادتان كريمتان وشعبان كريمان”... وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت».

وعلق أنور قرقاش مستشار الشؤون الدبلوماسية في رئاسة الإمارات على الصورة وقال في تدوينة عبر صفحته على منصة X: ““إذا اجتمعت الرماح تأبى أن تنكسر.. وإذا افترقت تنكسر كواحدة.”

وكتب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات عبدالله الحامد وفي تدوينة متزامنة على صفحته على.. ودور الإعلام المسؤول هو عكس هذا الواقع بموضوعية والتصدي لأي محاولات لتشويهه”.