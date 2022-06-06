رغم الإيقاف – سر مشاركة محمد كنو مع منتخب السعودية أمام كولومبيا￼

شارك محمد كنو لاعب وسط الهلال مع منتخب السعودية في اللقاء الودي أمام نظيره منتخب كولومبيا ضمن الاستعداد والتحضير لنهائيات كأس العالم 2022.

ودخل محمد كنو في الشوط الثاني أمام كولومبيا بعدما تواجد على مقاعد البدلاء طوال الـ45 دقيقة بقرار من الجهاز الفني للأخضر السعودي.

بالرغم من إيقاف محمد كنو 4 أشهر على بعد قرار غرفة فض المنازعات على خلفية توقيعه لنادي النصر ثم تجديد عقده مع الهلال إلا أنه تواجد مع منتخب السعودية أمام كولومبيا.

ويحق لنجم وسط الهلال محمد كنو المشاركة في المباريات الودية خلال فترة إيقافه ولا يسمح له بالتواجد في أي لقاء رسمي وذلك بعد توقيعه على عقدين مع ناديين مختلفين.

ويدرك هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أهمية محمد كنو مع الأخضر ولذلك قرر ضمه لمعسكر المنتخب الحالي في إسبانيا والذي سيخوض فيه المنتخب مباراتي كولومبيا وفنزويلا.

ووقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022 مع كلاً من منتخب الأرجنتين والمكسيك وبولندا.