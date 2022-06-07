رشوان توفيق: فوزي بجائزة الدولة التقديرية فرحة كبيرة أسعدتني وأنا على قيد الحياة | خبر



عبر الفنان رشوان توفيق، عن سعادته البالغة لفوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، قال رشوان توفيق “شكرا لكل شعب مصر الطيب وأنا شخصيا حينما رشحتني جامعة القاهرة قلت هذا تقدير كون أن جامعة القاهرة ترشحني، وده تقدير حتى لو لم أفوز بشيء ولكن الفرحة الكبرى الحصول على الجائزة”.

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وأضاف الفنان رشوان توفيق، أن حصوله على جائزة الدولة شيء عظيم ويسعد قلبه، متابعا: “الفوز بجائزة الدولة أسعد قلبي وأنا على قيد الحياة، والحقيقة أنا مش بفكر فى جوائز”.

وتابع: “فوجئت بجامعة القاهرة وهي ترشحني للجائزة وليس النقابات الفنية وقلت هذا تقدير كبير لجامعة القاهرة بتاريخها كله أنها ترشحني لجائزة الدولة التقديرية، ولم أكن اتوقع الفوز بالجائزة وفرحتي بها كبير”.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فوز الفنان الكبير رشوان توفيق بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

واعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الاعلى للثقافة أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى مجالات الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع الذى تم عقده مع الدكتور هشام عزمى امين عام المجلس الاعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإليكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.للمزيد من هنا: فوز رشوان توفيق بجائزة الدولة التقديرية للفنون

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