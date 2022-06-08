رسميًا .. شباب الأهلي دبي يتعاقد مع ليوناردو جارديم

فهد سليمانيونيو 8, 2022


أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي قبل قليل عن تعاقده مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بـ الهلال.

وكشف الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر “تويتر” أن جارديم سيتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

سبب رحيل ليوناردو جادريم عن قيادة الهلال 

المدرب البرتغالي كان رحل عن الهلال فبراير الماضي، بعد هزيمته من الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث بـ كأس العالم للأندية برباعية دون رد.

وكان المدرب البرتغالي حقق مع الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2021، إضافة إلى كأس السوبر السعودي في العام نفسه، لكنه انتصر فقط في 8 مباريات من أصل 17 في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 


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فهد سليمانيونيو 8, 2022