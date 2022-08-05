رسميًا.. الكشف عن جدول مباريات الدور الأول من دوري المحترفين

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول مباريات الدور الأول من الموسم المقبل بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان عن جدول المباريات الدور الأول من الجولة الأولى إلى الجولة 15.

وتبدأ الجولة الأولى يوم الخميس 25 أغسطس المقبل بمواجهتي الفيحاء أمام ضمك والخليج أمام الهلال.

ويلعب الاتفاق ضد الطائي والعدالة ضد الاتحاد والشباب ضد الباطن يوم الجمعة 26 أغسطس المقبل.

وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم السبت بمواجهة التعاون أمام الفتح وأبها امام الرائد والنصر في مواجهة الوحدة. وفق “أخبار 24”.

⚽️ جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين من الجولة الأولى إلى الجولة التاسعة 🔽 pic.twitter.com/V3oapexWOg — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 4, 2022