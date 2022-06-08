رسميا .. رمضان السيد مديرًا فنيًا للأوليمبي

قرر مجلس إدارة نادي الأوليمبي برئاسة ناصر الشاذلي إسناد المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم إلى المدير الفني رمضان السيد لقيادة الفريق خلال الموسم القادم بالدوري الممتاز ب.

وتم تشكيل الجهاز الفني ليكون كالتالي: رمضان السيد مديرا فنيًا وأحمد نخلة مدرب عام ودكتور وليد سليمان مخطط أحمال.

وذلك بعد أن قرر علاء نوح المدير الفني السابق للفريق تقديم إستقالته عقب خسارة الفريق أمام نادي حرس الحدود والفشل في الصعود بالفريق إلى الدوري الممتاز وتم تولى وليد عطية القيادة الفنية بشكل مؤقت حتى نهاية المسابقة.

وقد إنهى نادي الأوليمبي المسابقة في المركز الثالث في مجموعة بحري بعد أن حصد الفريق 54 نقطة بفارق 6 نقاط عن قمة المجموعة.