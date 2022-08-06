رسميا..أبوجبل يشكو النصر للفيفا – صحيفة سبورت السعودية

رسميا..أبوجبل يشكو النصر للفيفا

أعلنت شركة ”صدى المحتوى للرياضة“ عن بيانا رسميا بشأن أزمة اللاعب المصري الدولي محمد أبوجبل مع النصر بعد توقيعه لنادي النصر السعودي، ورفض الأخير إتمام إجراءات التعاقد مع الحارس المصري.

وكان مسؤولي العالمي قرروا التراجع عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل رغم حصول اللاعب على مقدم العقد، بسبب ضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين هذا الصيف.

وجاء في البيان الرسمي بأن اللاعب سعى بكل جهد للانضمام لنادي النصر وحل أزمته مع الزمالك من أجل الالتحاق بمعسكر النصر استعدادا للموسم الجديد للدوري السعودي، ولكنه فوجئ بالرد رسميا بأن النصر لا يعترف بالعقد المبرم بين الطرفين وبطلانه لأسباب غير منطقية.

وأكمل البيان: ” ”عقد أبو جبل والنصر مكتمل من حيث الأركان ومطابق لنصوص عقد العمل بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكدين أن رغبة اللاعب عند التعاقد معه هي اللعب لفريق عريق مثل النصر قبل التفكير والحرص على المقابل المالي“.

وتابع البيان: ”حرص محامي كلا الطرفين على طرح فكرة تسوية منصفة في وقت سابق بموجبها يتسلم اللاعب جزءا من عقده ويتنازل عن بقية المدة، ولكن تم الرفض ولم يجد ذلك قبولا لدى إدارة النصر وقاموا بعرض مبلغ أقل من ذلك بكثير ولم يقبل به اللاعب، في وقت كان يفترض فيه على النادي الوفاء بالعقد“.

وختم البيان: ”بناء عليه فقد أصبح محمد أبو جبل لاعبا حرا بالتوقيع لأي ناد آخر باعترافهم بالدفع عبر المراسلات ببطلان العقد وعدم استمرار العمل به دون الرجوع للاعب، مما يترتب عليه، أولا رفع اللاعب للعقد الموقع بين الطرفين للمحكمة المختصة بالفيفا، وثانيا مطالبة اللاعب بكامل مدة العقد المالي مع نادي النصر، وثالثا تقديم كل ما يثبت من أضرار تكبدها نادي النصر بحق محمد أبو جبل والمطالبة بالتعويض دون أي تنازل“.