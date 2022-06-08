رسالة مؤثرة من الشاب خالد لوداع والدته

ودع المطرب، والدته التي توٌفيت عصر أمس الثلاثاء، بكلمات مؤثرة، قال فيها: «ارقدي في سلام يا أمي».

وكتب الشاب خالد عبر منشور له بصفحته الشخصية على فيسبوك متمنيًا لها الرحمة، قائلًا: «ارقدي في سلام يا أمي… الله يرحمك يارب».



وفي منشور آخر يعتصر به قلب الشاب خالد على وفاة والدته، نشر للراحلة صورة وعلق عليها: «لقد استدعيتني دائمًا، في دوري ياما الله يرحمك».



كان المخرج الكويتي يعقوب المهنا، قد أعلن بالأمس وفاة والدة الشاب خالد، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، في رسالة قال فيها: «أعزي أخي الشاب خالد الحاج إبراهيم.. وأخوي مجيد الحاج إبراهيم.. بوفاة والدة الشاب خالد.. الله يرحمها ويغفر لها ولا حول ولا قوة إلا بالله.. الدعاء إخواني للحاجة فضلا وليس أمرا».

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