رداً على «الفجر الصادق»… «سرايا القدس» تطلق عملية «وحدة الساحات»

غزة:«الشرق الأوسط»

أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين اليوم (السبت)، إطلاق عملية «وحدة الساحات».

وبحسب ما أوردته إذاعة «صوت القدس» عبر حسابها على «تويتر»، «قصفت سرايا القدس تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسديروت بـ60 صاروخا رداً على العدوان المتواصل».

يأتي ذلك مع استمرار إسرائيل في شن سلسلة غارات جوية على قطاع غزة لليوم الثاني، بحسب مصادر فلسطينية.

وقتل ما لا يقل عن 12 فلسطينيا جراء سلسلة غارات إسرائيلية بدأت عصر أمس الجمعة على قطاع غزة بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام وسيدة والقيادي العسكري البارز في الحركة تيسير الجعبري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية ضد أهداف لـ«حركة الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة تضمنت استهداف عدد من نشطاء الحركة.



