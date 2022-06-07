رحمة حسن تصاب بـ”تروما” بعد عضة كلب لها بمنطقة حساسة

كشفت الممثلة رحمة حسن، عن إصابتها “بعضة كلب”، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي “انستجرام”، وسردت تفاصيل الإصابة.

وقالت: “امبارح وانا نازله السوبر ماركت وماشيه ع الرصيف عربية كانت بتركن جمبي والباب اتفتح وخرج منه كلب وهاجمني ووقعني ع الأرض وكان اقوي مني مقدرتش اقاومه وعضني في منطقه حساسه”.

واستكملت حسن أن صاحبة الكلب قامت بنقلها إلي المستشفي علي الفور، وحقنها بحقن تطعيم الكلب، واضافت انها مصابة بـ”تروما”، وهي اضطراب ما بعد الصدمة، مشيرة إنها ما زالت تنزف بإستمرار وهو ما يزيد خوفها.