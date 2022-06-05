رحلة من برشلونة لانجلترا من أجل البرازيلي

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن ماتيو أليماني المدير الرياضي في صفوف برشلونة سوف يطير إلى ليدز الأسبوع المقبل لحسم التعاقد مع البرازيلي رافينا الجناح الأيمن للفريق الإنجليزي.

ويطلب نادي ليدز يونايتد 60 مليون يورو للموافقة على رحيل رافينيا لكن برشلونة لا ينوي دفع أكثر من 40 مليون يورو لقبول فكرة رحيل اللاعب.

ويضغط رافينيا من جانبه على إدارة ليدز يونايتد بهدف اجبار النادي الإنجليزي على انتقاله إلى صفوف نادي برشلونة في الصيف الحالي.