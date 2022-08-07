رامي عياش يطرح أغنية “حلوين حلوين” | فيديو



طرح الفنان اللبناني رامي عياش أحدث أغنياته بعنوان “حلوين حلوين”.

وأغنية “حلوين حلوين” من كلمات أحمد حسن راؤول ورامي عياش وألحان رامي عياش وتوزيع عمر صباغ.

وتقول كلمات الأغنية:

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

حلوين حلوين مع بعض حلوين

قمرين عاشقين لايقين رايقين

وبشوق وحنين طايرين دايبين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

يوم سوا يبقى احلى يوم

العاشقين كوم واحنا كوم

انت جيتلي منين

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

ولسه جي كتير

شئ خيالي حلمنا ياما بيه

ايوه كان موضوع كبير

والنهارده انا وانت عشنا فيه

لسه جي كتير

يا سلام يا سلام سلام زي مانا حلمت بالتمام

كنت غايب فين فين فين