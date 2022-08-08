رامي جمال يطرح “كلميني شوية عني” من ألبوم “يستاهل بوستين” | فيديو



طرح المطرب رامي جمال أغنية جديدة من ألبوم “يستاهل بوستين” تحمل عنوان “كلميني شويه عني”، وهي من ألحانه.

وأغنية “كلميني شوية عني” كلمات أمير طعيمة، توزيع موسيقي وميكساج أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها:

كلميني شوية عني اوصفيلي شايفة ايه ياللي لو جوايا سر بتعرفيه

مانتي اقرب مني ليا ..دمي دانتي بتجري فيه قبل حتى ما تاخدي قلبي وتخطفيه

كل حاجة بحس بيها بتكشفيها

كل جنة رسمها قلبي إنتي فيها

واللي باقي هسيبك ليكي تكمّليه

الحكاية صفحة صفحة ألّفيها ..

اسرحي بأحلامك اوعي تكتفيها

كل حرف ف عمري عايزك تكتبيه

اكتبيلي حكاية تانية واللي شايفاه اعمليه

واوعدك انا مش هقول ازاي وليه

أي عالم أي دنيا هقبل اللي تختاريه

والطريق اللي إنتي عايزاه همشي فيه

ياللي لما تخافي واما بتحضنيني

تتطمني انتي وفي الاساس بتطمنيني

حتى وانتي ضعيفة قلبي قويتيه

كمليني ف عز نقصي واحتياجي

انتي مملكتي وعرشي انتي تاجي

انتي كنز أنا عيشت عمري مش لاقيه

كل حرف في عمري عايزك تكتبيه

ويضم ألبوم “يستاهل بوستين” 12 أغنية هي “بقيت أخاف”، “خلينا قاعدين”، “موقف ضعف”، “قمر ومنور”، “أنا دلعت”، “مسيري أنساك”، “أدبتنا الدنيا”، “شفت الحقيقة”، “سيبنا بعض”، “كلميني شوية عني”، “في جمال كده”، ويتم طرح الأغاني بشكل يومي.

ويتعاون رامى جمال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبي، محمد أبو نعمة، عمرو المصري، أحمد المالكي، محمد عاطف، إبراهيم جاد، ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

كما يتعاون مع الموزعين الموسيقيين أحمد إبراهيم، توما، إلهامي دهيمة، أحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيى يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامي جمال عددا من الأغنيات من ألحانه.