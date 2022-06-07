رامز جلال رامز دمه خفيف وبرامجه “مصيبه سودا”‎‎

قالت الفنانة فيفى عبده، إنها ظهرت مع الفنان رامز جلال 4 مرات ضمن برامج المقالب التى يقدمها، مشيرة إلى أنها تحبه على المستوى الشخصى ولكن عندما يتم دعوتها للبرنامج لم يكن لديها علم بأنه برنامج رامز جلال.

وأضافت “فيفى” خلال استضافتها بندوة تكريم خاصة فى “وشوشة”، أنه يتميز بخفة الظل، ولكن مقدمته للحلقات تكون قاسية للغاية ولا يعرف الضيف عنها أى شىء إلا بعد اذاعتها، قائلة :” رامز جلال رامز جلال دمه خفيف لكن برامجه مصيبه سودا”.

جدير بالذكر، أن الفنانة فيفى عبده شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل “شغل فى العالى” مع الفنانة شيرين رضا وحققا نجاح جماهيرى كبير.