راغب علامة في يوم ميلاده صار عمري ثلاث عشرينات فماذا قصد؟

احتفل النجم اللبناني راغب علامة بيوم ميلاده بحضور زوجته جيهان علامة وعدد من أصدقاء العائلة والزملاء والفنانين.

ونشر راغب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه برفقة الأصدقاء وقال: “قررنا أنه بيوم ميلادي أن أقدم هدية للجمهور وهي اغنية “تعاليلي” لأنها تتكلم عن الحب وعن كل اثنين أحبا بعضهما البعض وهي مثال عن كل شخص عندما يرى امرأة ويعرف انها حب حياته وسيتزوجها”.

وأضاف راغب: “هذه الأغنية لن تكون الوحيدة بل هناك مجموعة من الأغاني ستصدر تباعاً كل فترة وتجمع بين جيل الشباب وجيلنا المخضرم”.

وأشار راغب في الفيديو أن عمره أصبح ثلاث عشرينات أي أنه بلغ الستين عاماً من عمره.

من جهته نشر الفنان اللبناني باسم مغنية مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام” مقطع فيديو من الحفل وظهر فيه برفقة راغب علامة والإعلامي هشام حداد وهنأ باسم وهشام صديقهما راغب بمناسبة يوم ميلاده فيما أكد هشام أنه يعطي لراغب عمر عشرينتين فقط في إشارة إلى أن عمره أربعين عاماً فقط.

وكانت جيهان علامة زوجة راغب علامة قد نشرت مجموعة من الفيديوهات عبر “ستوري” حسابه على “انستغرام” من احتفالهم بهذه المناسبة.

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