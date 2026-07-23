رابطة الدوري السعودي تكشف معايير جدولة مباريات روشن 2026-2027

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المعايير والعوامل التي بني عليها جدول مباريات الدوري السعودي الروشن لموسم 2026-2027 قبل الكشف عنه رسمياً، في ظل روزنامة مزدحمة بالالتزامات الدولية والقارية والمحلية. ووضعت الرابطة عشرة معايير لجدولة المباريات، مع تصنيف الأندية وجاهزية الملاعب لضمان المنافسة العادلة وسلامة اللاعبين.

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن المعايير والعوامل التي اعتمدت عليها في بناء جدول مباريات الدوري السعودي روشن لموسم 2026-2027، والذي يبدأ في 13 أغسطس 2026 وينتهي في 29 مايو 2027، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن الجدول الكامل.

ويأتي الكشف عن معايير الجدولة قبل إعلان الجدول، بهدف توضيح المبادئ المعتمدة في توزيع وتسلسل المباريات، في ظل روزنامة رياضية تتميز بكثافة استثنائية من الالتزامات الدولية والقارية والمحلية، بما يعزز الشفافية أمام الأندية والجماهير ووسائل الإعلام.

وأوضح الاتحاد أنه عقد ورشة عمل مع جميع الأندية لعرض آلية الجدولة والرزنامة، كما تم منح كل نادي الفرصة لتقديم طلباته فيما يتعلق بتسلسل ومواعيد المباريات.

تقويم مليء بالالتزامات

وستشارك ثمانية أندية سعودية خلال الموسم المقبل في أربع بطولات خارجية، تزامنا مع إيقافات الفيفا ومشاركة المنتخب السعودي، والتي تستغرق نحو 80 يوما من التقويم. إضافة إلى ذلك، فإن استضافة كأس آسيا 2027 تتطلب أكثر من 44 يوماً، ولا تشمل مدة تسليم الملاعب قبل انطلاق البطولة.

ويتضمن التقويم أيضًا 59 يومًا مخصصة لمختلف البطولات السعودية والقارية، و43 يومًا لفترات الراحة بين المباريات. وفي ظل هذه الالتزامات المتداخلة، فإن أمام الرابطة 102 يوماً فعلياً فقط لجدولة 306 مباريات ضمن 34 جولة من الدوري السعودي الروشان.

ثلاثة عوامل رئيسية لبناء الجدول

واعتمد بناء الجدول على ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في تسلسل المواجهات وتوزيعها الزمني والجغرافي طوال الموسم، وهي: معايير بناء الجدول، تصنيف الأندية حسب أدائها الرياضي، وجاهزية الملعب وتوافره.

عشرة معايير لبناء الجدول

واعتمدت الرابطة عشرة معايير رئيسية لبناء الجدول، أبرزها ألا يلعب أي ناد أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجه، وأن يلعب كل ناد مباراة واحدة على أرضه ومباراة واحدة خارج أرضه خلال الجولتين الأوليين والجولتين الأخيرتين من الموسم. كما نصت المعايير على ألا تقل فترة الراحة بين مباراتين متتاليتين للنادي الواحد عن يومين، بغض النظر عن المسابقة التي يشارك فيها، وذلك مراعاة لسلامة اللاعبين وانتظام مشاركة الأندية.

تصنيف الأندية لتحقيق التوازن

يتم تصنيف الأندية إلى أربعة مستويات؛ المستوى (أ) والمستوى (ب) يشملان خمسة أندية لكل منهما، بينما المستوى (ج) والمستوى (د) يشملان أربعة أندية لكل منهما. ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق توازن أكبر في تسلسل المباريات، بحيث لا يواجه أي فريق أندية المستوى الأول في جولتين متتاليتين، لتجنب تراكم المباريات الصعبة في فترات زمنية متقاربة. ويتم احتساب التقييم بناءً على نتائج المواسم الثلاثة، وفق أوزان زمنية تعطي وزناً أكبر للموسم النهائي.

جاهزية الملعب وتوافره

ومثلت متطلبات تشغيل الملاعب ومدى توفرها في ظل الالتزامات المرتبطة بالاستضافة الإقليمية والقارية والدولية أحد العوامل المؤثرة في بناء الجدول الزمني. وأكدت الرابطة أن الجدول جاء نتيجة لدراسة هذه العوامل مجتمعة، بما يخدم انتظام المنافسة وعدالتها التنافسية، ويأخذ في الاعتبار مشاركة مختلف الأندية، ويسهم في تقديم تجربة أفضل للجماهير في موسم استثنائي من حيث كثافة وتعقيد الالتزامات الرياضية.

ومن المقرر أن تعلن الرابطة عن جدول مباريات الدوري السعودي روشان لموسم 2026-2027 في المرحلة المقبلة، بما في ذلك توزيع مباريات الجولة الـ34 على مدار الموسم.