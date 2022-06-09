رئيس وزراء باكستان يدشن صفحته على تويتر باللغة العربية

في خطوة للتواصل والتقارب مع العالم العربي، قام رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بتدشين صفحته على تويتر باللغة العربية قبيل أمس، وذكرت التغريدة الرسمية التي أعلنت عن ذلك أن تعزيز الروابط مع الشعوب والدول العربية الشقيقة هو الهدف.

واتخذ مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف هذه الخطوة بعد سنوات من استخدامه اللغة العربية عبر حسابه الشخصي وذلك منذ 2016م، حيث كان يغرد بين الفينة والأخرى في الموضوعات المتعلقة بالقضايا الوطنية والاسلامية على وجه العموم.

التفاعل مع العالم العربي:

وذكر المنسق الاعلامي لوسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الوزراء محمد أبو بكر عمر في توضيحه أن الغرض من تدشين الصفحة هو التفاعل مع العالم العربي، ومحاولة لمكافحة التضليل الاعلامي في بعض وسائل الاعلام العربية التي تترجم سلبًا ما يرد في الصحافة الناطقة بالإنجليزية، مما يخلق حالة من التضليل للقارئ العربي عن باكستان، كما أن التواصل مع المهتمين بباكستان من مواطني الدول العربية من الاعلاميين وغيرهم هو الهدف الأبرز؛ حتى لا يكونوا عرضة للاحتيال الاعلامي ضد باكستان.

كما ذكر عن أهمية اللغة العربية بأنها موطن اثنين وعشرين بلدًا عربيًّا، بالإضافة إلى أنها من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة، والعديد من السفراء والوزراء وبعض قادة الدول الاسلامية والغربية لديهم حسابات باللغة العربية، وهذا أمر يدل على أهمية هذه اللغة والتواصل محبيها والناطقين بها، وعلى باكستان أن تعمل في هذا الجانب وتكون لديها منصة إعلامية عربية لتسهيل إيصال المعلومات الصحيحة عن باكستان، وهذا ما يسعى له رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف من خلال مبادرته هذه.