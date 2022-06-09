رئيس فرنسا يكشف عن حلمه في باريس سان جيرمان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتمنى أن يتولى زين الدين زيدان تدريب باريس سان جيرمان.

وتشير التقارير لرحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن النادي الباريسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

الرئيس الفرنسي قال في حديث تلفزيوني: ” لم أتحدث إلى زيدان، لكني معجب به كثيرًا، كلاعب وكمدرب”.

وأضاف: “لقد فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا على التوالي مع ريال مدريد، وهو شيء نريده لأنديتنا في فرنسا، لذلك أريده أن يعود للترويج لبلدنا وجعلها تتقدم أكثر في كرة القدم”.

وأشار: “آمل أن يعود زيدان ويدرب فريقًا فرنسيًا كبيرًا، سيكون ذلك رائعًا، من أجل التأثير على الدوري والكرة الفرنسية، وإذا كان باريس سان جيرمان سيكون من الجيد”.

وأنهى حديثه: “دوري هو أن أقول إن فرنسا دولة عظيمة، وهناك أناس عظماء يحبون هذه الرياضة، من المهم بالنسبة لنا أن يأتي أفضل اللاعبين إلى هنا، والذين تألقوا في أماكن أخرى”.