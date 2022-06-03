رئيس الوزراء المصري يلتقي برئيس البنك الإسلامي للتنمية

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التقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمعالي الدكتور محمد الجاسر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك والمنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الدكتور مدبولي خلال اللقاء اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية، مثمنا الدور الإنمائي الذي يقوم به البنك في الدول الأعضاء.

وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر من جانبه إن البنك يُقدر علاقات التعاون مع مصر، ودورها الرائد في جميع أنشطة البنك ومشروعاته.