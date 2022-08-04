رئيس الدولة يمنح سفير كولومبيا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، خايمي أليخاندرو أمين هرنانديز، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة.

‎وقلّدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السفير الكولومبي الوسام، وأكدت خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع كولومبيا في جميع المجالات، مثمنة مشاركة السفير في بناء العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة، وقدّمت له الشكر على ما بذله من جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.