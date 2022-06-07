رئيس الاتحاد المصري للإسكواش يفجر مفاجأة عن “الشوربجي”

علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، على تصريحات محمد الشوربجي، حول عدم وجود راعي له واحد في مصر.

وقال “خليفة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على فضائية “ON”: “ببساطة شديدة هرد على النقطة دي، محمد له شقيق واحد اسمه مروان، وهو الشقيق الأصغر ولديه بنك راعي رسمي له؟، إزاي نفسر ده ؟، الإجابة قولًا واحدًا محمد اتعرض عليه راعي رسمي وهو رفض ذلك”.

ولفت إلى أن ثمة فوارق كبيرة في السلوك بين محمد الشوربجي ومروان شقيقه في السلوك، معقبًا: “الاثنين متربين أحسن تربية، لكن محمد شخص جد بزيادة مش بيهزر مقارنة بمروان ولد خفيف ولذيذ والعيال بتحب تهزر معاه”.