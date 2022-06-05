 دويتو جديد يجمع هاني شاكر بـ سميرة سعيد 

كشف الفنان هاني شاكر، عن تحضيره لأحدث أغانيه الجديدة والتي تجمعه بالـ ” ديفا” سميرة سعيد ، والتي تجمعه لأول مرة لأول مرة مع النجمة سميرة سعيد بطريقة الـ ديو.واكتفي هاني شاكر بالإعلان عن ذلك الخبر دون الكشف عن أي تفاصيل آخرى تتعلق بالأغنية سواء عن اسمها المبدئي أو صناعها من ملحن وشاعر، متمنياً أن تنال الأغنية على إعجاب محبيها .جاء ذلك خلال مقابلة أجراها الفنان هاني شاكر مع برنامج “et بالعربي”، قائلا ” بحضر لمفاجأة وهى دويتو غنائي جديد يجمعني بالفنانة سميرة سعيد وسيتم طرحه قريباً”.

ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني حيث تم تكريمه من قبل مهرجان «الزمن الجميل»، وقدم أكثر من حفل غنائي في مصر وخارجها على مدار العام ما بين العراق والمملكة العربية السعودية،

وطرح أغنية بعنوان “ست الحبايب” في شهر مارس الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب.

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