دريد لحام سبب شهرتها و«باب الحارة» أبرز أعمالها.. 10 معلومات عن فادية خطاب بيوم ميلادها

خطفت الفنانة السوريةأنظار الجميع في فترة انتعاشة الدراما السورية، وظلت متربعة على عرش الفن لمدة طويلة منذ بداية الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، حيث بدأت مشوراها الفني المليئ بالومضات بعدما تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

تمكنت فادية خطاب ببراعتها من حصد المزيد من الجوائز والتكريمات عبر منصات سورية وعربية، ولا زال العطاء متواصلًا وكل مرة تظهر فيها الفنانة السورية القديرة عبر شاشة التلفزيون تخطف الأنظار، وفي السطور التالية نذكر لكم أبرز 10 معلومات عن فادية خطاب في يوم ميلادها.

وُلدت الممثلة السورية ​فادية خطاب في 9 يونيو من عام 1950، في مدينة حلب السورية. انتقلت فادية خطاب من حلب إلى دمشق في 1967، لكنها بدأت مشوارها الفني عقب تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث عملت في الدراما السورية. توهجت الفنانة فادية خطاب تمثيليًا منذ بداية الثمانينيات وحتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، وبالرغم من انتقالها من أداور الصف الأول إلى الثاني إلا أنها لا زالت تخطف أنظار الجميع. بدأت فادية خطاب مشوارها الفني بشكل حقيقي مع الفنان دريد لحام عبر مسرحية «ضيعة تشرين»، وقالت عن مشاركتها حينها: «الفضل الأول يعود إلى الفنان الكبير دريد لحام.. فهو الذي اختارني للعمل، وكنت حينها طالبة في الثانوية العامة». أولى أعمالها على الشاشة كانت عبر مسلسل «الأجنحة»، عام 1983، ثم قدمت فيما بعد مسلسل «مرايا» في العام 1984. أبرز أعمالها في الدراما بفترة التسعينيات: «الطبيبة، البركان، الخشخاش، هجرة القلوب إلى القلوب، درب التبان، البديل، أبو كامل، ابتسامة على شفاه جافة، المحكوم، بنت الضرة، ياقوت، نساء صغيرات، جواد الليل». قدمت أيضًا فادية خطاب على الشاشة في الألفينيات: «الزير سالم، تمر حنة، أبناء القهر، الوصية، مخالب الياسمين، أنا وعمتي أمينة، عائد إلى حيفا، قتل الربيع، أمهات، حاجز الصمت، لا مزيد من الدموع، جريمة بلا نهاية، شركات يتقاسمون الخراب، الخط الأحمر، صور عائلية». أبدعت أيضًا فادية خطاب في فترة ما بعد 2010 حيث قدمت: «وادي السايح، كشف الأقنعة، الزعيم، زمن البرغوت، طوق البنات، عطر الشام، وردة شامية، فرصة أخيرة، شوارع الشام العتيقة، ناس من ورق، وباب الحارة في 2019». عُينت فادية خطاب نقيبًا للفنانين السوريين بعدما تمكنت من حصد أكبر عدد من أصوات الناخبين، وقالت حينها: «أرجو الله أن يوفقني في عملي في النقابة، المهمة ليست سهلة، وهي تكليف لا تشريف، سأعمل مع زملائي وزميلاتي على التقدم خطوة إلى الأمام». فادية خطاب كان لها تجربة وحيدة في التأليف عبر مسلسل «الطبيبة»، وحصدت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن دورها في مسلسل «المحكوم» كأول سورية تحصل على هذه الجائزة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن»