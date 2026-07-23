يوليو 24, 2026

درب السعودية: محكمة التنفيذ تلزم أعضاء مجلس إدارة سابقين بتنفيذ مبلغ 69.1 مليون ريال خلال 5 أيام من إبلاغهم

أحمد منصور يوليو 23, 2026
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شعار شركة درب السعودي للاستثمار

أعلنت شركة درب السعودي للاستثمار (شركة الباحة للاستثمار والتنمية سابقاً) أن إدارة التنفيذ بمحكمة التنفيذ بالرياض أصدرت في كل طلب من طلبات التنفيذ الستة على أعضاء مجلس الإدارة السابقين للجلسة الممتدة من 10 فبراير 2010 إلى 9 فبراير 2013 أمر التنفيذ المنصوص عليه في المادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن الأمر تضمن إلزام المنفذ عليها بتنفيذ مضمون السند التنفيذي خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه، بمبلغ إجمالي قدره 69.1 مليون ريال.

وذكرت أنه في حالة عدم التنفيذ خلال المدة التنظيمية، سيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

وأكدت الشركة أنها تتابع إجراءات التنفيذ من خلال مستشارها القانوني، مشيرة إلى أنها ستعلن لمساهميها عن أي تطورات جوهرية تطرأ في هذا الشأن.

وبحسب البيانات المتوفرة على أرقاموكان درب السعودية قد أعلن مؤخرًا قرار لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام أعضاء مجلس الإدارة السابقين المشتركين بدفع ما يقرب من 68.7 مليون ريال، وإلزامهم بدفع 500 ألف ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة.

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درب السعودية: محكمة التنفيذ تلزم أعضاء مجلس إدارة سابقين بتنفيذ مبلغ 69.1 مليون ريال خلال 5 أيام من إبلاغهم

أحمد منصور يوليو 23, 2026