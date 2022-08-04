دراسة أمريكية: تناول الفراولة يحمي الإنسان من الإصابة بالخرف المبكر

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تعتبر الفراولة من الفواكه المفضلة لدى الكثيرون، خاص الأطفال، نظرا لمذاقها الشهي، لكن لا يعرف البعض فوائدها على الصحة، وهو ما أوضحه مجموعة من الباحثين في جامعة راش بولاية إلينوي الأمريكية، من خلال دراسة كشفت نتائجها أن الأشخاص الحريصون على تناول الفراولة بشكل منتظم لا يعانون من مشكلات عقلية في عمر الـ65 عامًا.

دراسة توضح فوائد الفراولة لكبار السن

صحة الانسان مع التقدم في العمر، خاصة أنها تحميه من الإصابة بمرض الزهايمر الذين يعاني منه كبار السن، كما توجد المادة الموجودة بها أيضًا داخل الفجل، البرقوق، التوت، والفاصوليا، وفقًا لما نشرته صحيفة «Sky News» العربية.

تناول الفراولة، لم يعانوا من الإصابة بمرض الزهايمر أو أعراضه، وكل منهم كان المتوسط العمري لوفاته في سن 91 عامًا، وحرص الأطباء على الاستطلاع على روتين نظامهم الغذائي خلال هذه السنوات.

كما كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول الفراولة تحتوي أجسامهم على نسبة قليلة من بروتين «تاو»، وهو المسؤول عن ظهور علامات الزهايمر في حال زيادته.

وقالت الدكتورة جولي شنايدر، أخصائي أمراض الأعصاب، إن هناك احتمالات أن المواد المضادة للالتهاب في مادة «تاو» هي القادرة على تقليل التهاب الأعصاب في الجسم بشكل عام.

استشاري تغذية توضح فوائد الفراولة

في السياق ذاته، قالت استشاري التغذية العلاجية، في أحد البرامج التلفزيونية، إن الفراولة تحتوي على حمض الفوليك المسؤول عن حماية الجنين من التشوهات في الجهاز العصبي خلال فترة الحمل، لذا ينصح بتناولها في هذه الفترة، كما تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، والحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، وهي مسؤولة عن حماية العظام وتقويتها.

وأشارت إلى أن الفراولة تحتوي على الزنك الذي يعزز من صحة الذاكرة، بالإضافة إلى أنه يعالج قصر القامة في الأطفال خلال مراحل النمو، فضلًا على أنها تنظم السكر لمرضى السكري لاحتوائها على نسبة قليلة منه، وتحمي من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة