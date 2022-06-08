«دبي تبادر» تقلل استهلاك البلاستيك بمقدار مليون عبوة

أعلنت «دبي تبادر» للاستدامة، المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في فبراير الماضي، عن نجاح الجهود المشتركة للسكان والزوار وبمشاركة واضحة من مختلف قطاعات المجتمع، في تقليل استخدام أكثر من مليون قارورة بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بسعة 500 مل.

ونجحت المبادرة بعد 100 يوم على إطلاقها بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية، في تقليل استخدام ما يعادل مليون و77 ألفاً و474 قارورة بلاستيكية مستخدمة لمرة واحدة، كما سجلت استهلاك سكان وزوّار دبي نحو 539 ألف لتر مياه من أجهزة توزيع مياه الشرب المجانية التي تم نشرها في الأماكن العامة وضمن مناطق مختلفة من المدينة.

ويتزامن تحقيق هذا الإنجاز مع مناسبة «اليوم العالمي للمحيطات» الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، وهو مخصص للاحتفاء بجهود وإنجازات الحكومات والشركات والمجتمعات العلمية والناشطين ممن تعهدوا بتحقيق الهدف الـ14 للتنمية المستدامة بحلول 2030، والمتمثل في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل أمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

وتواصل المبادرة تحقيق أهدافها بتركيب 50 جهازاً لتوزيع مياه الشرب النقية في مختلف أنحاء الإمارة حتى نهاية ديسمبر 2022، إذ تمكنت حتى الآن من توزيع 40 جهازاً في أبرز الوجهات والمعالم ومناطق الجذب السياحي والمتنزهات والحدائق العامة، وذلك في إطار التزام الإمارة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حدّدتها الأمم المتحدة، وكذلك تأكيد مكانة دبي وجهةً مفضّلة للحياة والعمل والزيارة، إضافة إلى العمل على إتاحة فرصة إعادة تعبئة مياه الشرب للجميع مجاناً.

وأسهمت «دبي تبادر» للاستدامة في تشجيع المجتمعات على إجراء تغييرات بسيطة على عاداتهم اليومية، مثل استخدام عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، والاستفادة من أجهزة شرب المياه المجانية في الأماكن العامة، وتركيب أجهزة تنقية المياه في المنازل والمكاتب والمدارس، حيث أثمرت جميع هذه الجهود في تقليل استعمال القوارير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.

وقال المدير التنفيذي للتطوير والاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة، نائب رئيس مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» يوسف لوتاه: «يسلّط اليوم العالمي للمحيطات الضوء على تأثيرات سلوك البشر على المحيطات، ويشجع المجتمعات في جميع أنحاء العالم على العمل لحمايتها. وتعتبر المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة من أكبر مسببات تلوث المحيطات، لذا من الضروري اتخاذ خطوات فورية للحد من التلوث الناجم عن استخدامات البلاستيك».

وأضاف: «نثمّن الجهود المشتركة للمواطنين والمقيمين والزوار والمجتمعات في دبي، والتي أثمرت في تقليل استخدام أكثر من مليون قارورة مياه بلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة. ولاشك أن نجاح (دبي تبادر) للاستدامة يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الاستدامة، وكذلك جعلها أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة».

وتابع لوتاه: «يُعدّ اليوم العالمي للمحيطات مناسبة مهمة نرصد معها أبرز الإنجازات التي حققها مجتمع دبي في مجال الحفاظ على البيئة المحيطة، مع تجديد التزامنا بأهداف دبي للاستدامة. كما نتطلع لتشجيع سكان وزوار دبي على خوض تجارب مميزة في المدينة، وكذلك المشاركة في المبادرة لتحقيق أهدافها».

يُشار إلى أن «اليوم العالمي للمحيطات» هو مناسبة هدفها التذكير بالدور الرئيس للمحيطات في حياة البشر، حيث تعتبر المحيطات مصدراً رئيساً للغذاء والدواء وجزءاً مهماً من محيطهم الحيوي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news