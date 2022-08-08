دائرة الصحة أبوظبي عضوا مؤسسيا في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية

في إنجاز جديد يضاف إلى دائرة الصحة_ أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي نجحت الدائرة بأن تصبح عضوًا مؤسسيًّا في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، المنظمة الدولية الرائدة التي تعنى بالتحسين المستمر لجودة الرعاية الصحية وتحقيق التميز في تقديمها.

جهود متواصلة

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي فقد تم اختيار دائرة الصحة أبوظبي ضمن الأعضاء المؤسسيين لتساهم في جهود الجمعية الرامية إلى المضي في تعزيز مشهد الرعاية الصحية عالميًّا من خلال ضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للمجتمعات حول العالم. كما ستواصل الدائرة جهودها لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالميًّا في جودة الرعاية الصحية ودعم المساعي المستمرة لتحسين رعاية المرضى وضمان سلامتهم على مستوى الدولة والمنطقة، فضلاً عن التعريف والارتقاء ببرنامج مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية “مؤشر” بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية.

وأيضًا ستقوم دائرة الصحة باستعراض وتسليط الضوء على برامج جودة الرعاية الصحية في أبوظبي، وذلك لاستقطاب وجذب المزيد من المهنيين والخبراء في المنطقة وفتح آفاق جديدة لتبادل المعرفة والخبرات حول أحدث التوجهات في جودة الرعاية الصحية.

استضافة معارض ومؤتمرات وورش عمل

وبصفتها عضوًا في الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ستستضيف الدائرة سلسلة من المؤتمرات والمعارض وورش العمل المحلية والإقليمية والعالمية بهدف تعزيز أفضل الممارسات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الآمنة وذات الجودة المتميزة. وستفتح العضوية المجال أمام الدائرة للاستفادة من موارد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية المتوفرة عبر الانترنت.

مؤشر أبوظبي لجودة الرعاية الصحية

تجدر الإشارة إلى أنّ دائرة صحة أبوظبي أطلقت مؤشر أبوظبي لجودة الرعاية الصحية في عام 2018، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة من حيث الشمولية والنوعية ويأتي امتدادًا لبرنامج “جودة” الذي أطلقته الدائرة في عام 2014 لقياس مستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية لسكان الإمارة. ويركز برنامج “مؤشر” على 9 محاور رئيسية تتضمن: مخرجات العلاجات السريرية، مخرجات رقابة التشريعات، سعادة المريض، الأخطاء الطبية، شهادة ضمان الجودة، سعادة الكادر الطبي، الفوترة الصحيحة، بيئة العمل الآمنة والبحث والابتكار.

الجعية الدولية لجودة الرعاية الصحية

يذكر أنّ الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية تأسست في عام 1985 بهدف تعزيز الجودة والسلامة في الرعاية الصحية من خلال التعاون الدولي. وبصفتها جهة مرجعية للمؤسسات المانحة للاعتماد في كافة أنحاء العالم حيث تقدم تقييمًا خارجيًّا مستقلاً لجودة معايير الاعتماد التي تطورها هذه المؤسسات، وتواصل الجمعية مساعيها لدعم أعضاء الجمعية وجهودهم في الابتكار والارتقاء بجودة الرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض وتتسم بالسلامة والأمان.

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