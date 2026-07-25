يوليو 25, 2026

خطوة واحدة تفصل رودري عن الانتقال إلى ريال مدريد

عمر حسن يوليو 25, 2026
image-2026-07-19t233028-2612026_7_19_23_29.webp

كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع الدولي الإسباني رودي، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

خلال الأشهر الماضية، وضع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اسم رودري على رأس أولويات النادي في سوق الانتقالات.

تطورات انتقال رودري إلى ريال مدريد

وبحسب ما قال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو، فإن ريال مدريد يكثف جهوده للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري هيرنانديز هذا الصيف، بناء على طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضاف الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات: “رودري ينتظر أن يتوصل مسؤولو ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن تكلفة عملية التعاقد”.

وأشار موريتو إلى أن اللاعب الدولي الإسباني توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن بنود العقد، ولا تزال الأمور الإدارية المتعلقة بالصفقة قائمة.

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي إلى تمديد عقد اللاعب، لكن عودة رودري إلى الدوري الإسباني أصبحت خيارًا جديًا للاعب الوسط.

عرض ريال مدريد للاعب مانشستر سيتي هو عقد حتى عام 2030، وبموجبه يستمر اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة في سانتياغو برنابيو.

وكان لرودري ظهور مميز في مونديال 2026، حيث قاد منتخب بلاده إسبانيا للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخها، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال.

Post Views: 73

المزيد من القصص

England20should20call20Pep_2-1.jpg

دعوا جوارديولا لإيطاليا .. توخيل يواجه مصير مورينيو في إنجلترا والبديل “السير”

عمر حسن يوليو 25, 2026
بث-مباشر-برشلونة-واوروبا.webp

بث مباشر.. كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وأوروبا الودية الآن؟

عمر حسن يوليو 24, 2026
303117_0.jpg

FilGoal | أخبار | مدرب المغرب الفاسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

عمر حسن يوليو 24, 2026

لربما فاتك

3858.jpg

Pogacar ينتصر على Alpe d’Huez في صعود قياسي ليفوز بالمرحلة 19 ويعزز صدارة سباق فرنسا للدراجات | سباق فرنسا للدراجات 2026

أحمد منصور يوليو 25, 2026
image-2026-07-19t233028-2612026_7_19_23_29.webp

خطوة واحدة تفصل رودري عن الانتقال إلى ريال مدريد

عمر حسن يوليو 25, 2026
2639042.png

الصين.. مصرع (5) أشخاص وإصابة (3) إثر انهيار تربة لوسية بـ”هونجتونج”

أحمد منصور يوليو 25, 2026
w1417.webp

حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 73317 في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية

أحمد منصور يوليو 25, 2026
339718.jpg

أول تعليق لجماعة الحوثي بعد ضربات “التحالف” على الحديدة باليمن

أحمد منصور يوليو 25, 2026