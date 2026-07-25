خطوة واحدة تفصل رودري عن الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاوضات ريال مدريد للتعاقد مع الدولي الإسباني رودي، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

خلال الأشهر الماضية، وضع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اسم رودري على رأس أولويات النادي في سوق الانتقالات.

تطورات انتقال رودري إلى ريال مدريد

وبحسب ما قال الصحفي الإسباني ماتيو موريتو، فإن ريال مدريد يكثف جهوده للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني رودري هيرنانديز هذا الصيف، بناء على طلب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضاف الصحفي المتخصص في أخبار سوق الانتقالات: “رودري ينتظر أن يتوصل مسؤولو ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن تكلفة عملية التعاقد”.

وأشار موريتو إلى أن اللاعب الدولي الإسباني توصل بالفعل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن بنود العقد، ولا تزال الأمور الإدارية المتعلقة بالصفقة قائمة.

من جانبه، يسعى مانشستر سيتي إلى تمديد عقد اللاعب، لكن عودة رودري إلى الدوري الإسباني أصبحت خيارًا جديًا للاعب الوسط.

عرض ريال مدريد للاعب مانشستر سيتي هو عقد حتى عام 2030، وبموجبه يستمر اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة في سانتياغو برنابيو.

وكان لرودري ظهور مميز في مونديال 2026، حيث قاد منتخب بلاده إسبانيا للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخها، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال.