خطوات منزلية لإزالة بقع الزيت عن الملابس الساتان

كيفيّة إزالة بقع الزيت عن الملابس الساتان؟

الساتان خامة “حسّاسة” تتطلّب عناية شديدة أثناء التنظيف

الملابس المصنوعة من خامة الساتان “حسّاسة”، فهي تتطلّب عناية شديدة أثناء التنظيف، وإزالة البقع المزعجة، مثل: بقع الزيت عنها. في الآتي، خطوات تُسهّل عمليّة إزالة بقع الزيت عن الملابس الساتان.

1 تُستخدم منشفة مصنوعة من القماش، نظيفة، في الضغط على البقعة، التي تلطّخ قطعة الملابس المصنوعة من خامة الساتان.

2 ثمّ، يُنثر دقيق الذرة على البقعة، حتّى يمتصّ المسحوق المادة، مع الانتظار لمدّة تصل إلى ساعة.

مسحوق دقيق الذرة يستخدم في نزع البقع الزيتية عن النسيج “الساتان”

3 بعد انقضاء الوقت المذكور، ينفض الفائض من مسحوق دقيق الذرة، ثمّ يُمزج مسحوق الغسيل اللطيف بالماء البارد، مع التحريك بخفّة، مرارًا، بغية تكوين عجينة. توضع الأخيرة على البقعة لدقائق، قبل غسل الملابس.

4 لناحية نزع الأوساخ، تستخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة (أو فوطة)، مبلّلة بمحلول معدّ من سائل غسل اليدين والماء البارد الجاري، مع عصر الفوطة، قبل مسح قطعة الملابس. تغسل قطعة الملابس حسب الطريقة المعتادة، في الغسّالة، بعد ذلك، على دورة الملابس الحسّاسة، مع استخدام الماء البارد حصرًا. الجدير بالذكر أنّه يجب تجنب استخدام المُبيّض على الملابس المصنوعة من الساتان. أضف إلى ذلك، النشّافة أو المجفّف الآلي يفسد هيئة الملابس الساتان الرقيقة، كما يُقلّص حجمها.

5 يُفضل ترك قطعة الملابس المصنوعة من الساتان تجفّ تمامًا في الهواء الطلق، من دون عصر، مع فحص البقعة بعد الجفاف، فإذا لم تحجب، تكرّر الخطوات. الجدير بالذكر أن أشعّة الشمس القوية تتلف خامة الساتان.

لا يتحمّل هذا النوع من الملابس العصر أو التجفيف في المجفّف

الغسيل اليدوي للملابس الساتان

العناية بالملابس الساتان في التنظيف

بعد إزالة الفائض من الزيت عن القماش الساتان، باستخدام منشفة قطنية، يستخدم معالج البقع الجاهز، مع المسح بوساطة فوطة مصنوعة من الكتّان الأبيض، مبلّلة بالماء الساخن. تغسل قطعة الملابس بعد ذلك، بوساطة الغسيل اليدوي، مع تدليك البقعة بلطف بوساطة اليدين، للتخفيف من آثار الزيت.