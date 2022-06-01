خبير مالي يوجه نصائح للموظفين لادخار جزء من الراتب

وجه الدكتور حسين العطاس المحلل المالي نصيحة للموظفين في القطاعين العام والخاص بالعمل بشكل جدي على تنفيذ الخلطة السحرية للتوفير من الراتب.

وكشف أن تقنيات الدفع الحديثة تؤثر على سياسة الادخار وتزيد من استهلاك المال، لذا نصح بتتدارك ذلك بالبدء بـ 15% من الراتب حتى لو اقترب الموظف من التقاعد.

وخلال مداخلته مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، قال “العطاس”: على الموظفين اتخاذ خطوات الادخار ابتداء من اليوم قبل الغد، وألا يستسلم لمقولة “راحت علي”، فعلى الجميع أن يبدؤوا بادخار جزء من الراتب كل على حسب ظروفه المادية.

وأضاف أنه يمكن كخطوة أولى استقطاع 5% إلى 10% من الراتب مهما كانت الظروف، مشيراً إلى أنه يمكن اعتبار هذا البند وكأنه ليس من الراتب وألا تستخدمه بل تدخره.

ونصح الخبير المالي أنه لا يجب الالتفات إلى الكلام المحبط، كأن يقال لك: بإنه لم يتبق على التقاعد إلا 5 سنوات أو 10 سنوات.

ولفت العطاس إلى أن المعيشة أصبحت صعبة، وبالذات بالنسبة للذين هم في بداية حياتهم العملية، مشيراً إلى أن أفضل الفرص المالية للادخار تكون من الراتب.

فيديو | المحلل المالي د. حسين العطاس يتحدث عن الخلطة السحرية للتوفير من الراتب خصوصا مع سهولة الدفع في الوقت الحالي ويقول: ابدأ بـ 15٪؜ من الراتب حتى لو اقتربت من التقاعد#الراصد pic.twitter.com/cR9RGhES4F — الراصد (@alraasd) May 31, 2022

ويوصي الخبراء بالادخار لأهميّته الكبيرة، التي تكمن فيما يأتي:

– مواجهة تكاليف أي ظروف طارئة، كإصلاح السيارة، أو جهاز الكمبيوتر، وغيرها الكثير.

– تغطية النفقات الأساسيّة في حال فقدان الوظيفة أو مصدر الدخل.

– تأمين المستقبل، إذ إنّ الشخص لا يمكنه معرفة ما يخبّئه له المستقبل غالباً.

– الشعور براحه عند التقاعد، نظراً لتوفّر مبلغ مالي قادر على تغطية التكاليف اليوميّة.

– الادخار لتوفير أفضل تعليم للأطفال في المستقبل.

– توفير المال لشراء منزل الأحلام.

– ادخار المال لإنفاقه على التخلّص من التوتّر، والمتعة من خلال العطلات والإجازات.