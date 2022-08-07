حورية فرغلي : درة طلبت إزالة صورتي من أفيش وإعلان فيلم “مصور قتيل” | خبر



قالت الفنانة حورية فرغلي إنها فوجئت بحذف صورتها من أفيش وإعلان فيلم “مصور قتيل”، بناء على طلب من الفنانة درة.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج “الترابيزة” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة الشمس : “أنا مش عايزة أتكلم عنها، مليش علاقة بيها وعمري ما هيبقى في علاقة بينها وبيني، أنا تعبت في الفيلم، ودوري كان أكبر من دور أحمد فهمي، وهي طلبت صورتي ما تتحطش في الأفيش والإعلان، ليه أحمد فهمي وإياد نصار يكونوا على الأفيش وأنا لأ؟”.

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وتابعت : “روحت شركة الإنتاج وإتخانقت معاهم، ورفضت أشتغل معاهم مرة تانية، لكن المنتج غير تيزر الفيلم والأفيش، وبقيت موجودة حتة صغيرة، لكن بعد ما اشتكيت”.

درة

وردا على سؤال هل كان المفترض أن يوضع اسمك أم اسمها في الصدارة؟ قالت “اسم درة، لكن الاتفاق من الأول صورتي تكون على الأفيش، ودي خطوة ليا ليه تسرقيها مني وتحرميني من تعبي”.

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حورية فرغلي

وفيلم “مصور قتيل” عرض عام 2012، وهو من تأليف عمرو سلامة، إخراج كريم العدل، وشارك في بطولته إياد نصار، درة، المطرب أحمد فهمي، عمر السعيد، ورحمة حسن، وآخرون.

أحمد فهمي

إياد نصار

يذكر أن أخر أعمال حورية فرغلي مسلسل “أيام”، بطولة رياض الخولي، حمدي السيد، شيري عادل، سلوى خطاب، أحمد صفوت، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

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