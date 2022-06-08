حكومة باشاغا تشرع في ممارسة مهامها من سرت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

انطلقت أعمال الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، برئاسة فتحي باشاغا، أمس من مقرها بمدينة سرت.

وبحسب مكتبه الإعلامي، فقد عقد باشاغا اجتماعا تشاوريا لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لاجتماع مجلس الوزراء الثالث، المزمع عقده الأسبوع القادم في المدينة.

وقال باشاغا: «لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت». مضيفا: «سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في جميع أرجاء البلاد، حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين، والوقوف من كثب على المختنقات، التي تعانيها البلديات، واتخاذ جميع الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية».



