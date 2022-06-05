حقيقة انطلاق تصوير الجزء الثانى من مسلسل “الفرح فرحنا”‎‎

كشف المؤلف حسين مصطفى محرم، فى تصريح خاص لـ”وشوشة”، عن أن الجزء الثانى من مسلسل “الفرح فرحنا” خارج حيز التنفيذ، مشيرًا إلى وجود نية لتقديمه بعدما عرض منتج العمل الفكرة عليه، وحقق الجزء الأول نجاح كبير، ولكنه حتى الآن لم يتم البدء فى تحضيراته أو حتى كتابة الجزء الجديد مثلما يتم تداوله.

ويٌعد مسلسل “الفرح فرحنا” هو التجربة الثالثة في الدراما التلفزيونية للفنان أوس أوس بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل “صد رد” مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل “2 في الصندوق” الذي تم عرضه رمضان 2020.

مسلسل “الفرح فرحنا”، مكون من 30 حلقة من بطولة أوس أوس وميرنا جميل ومحمد ثروت وويزو وعلي الحميدي ومحمود الليثي وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وإيمان السيد وأوتاكا وسليمان عيد وأحمد محارب وعبير منير وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج معتز التوني.