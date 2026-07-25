يوليو 25, 2026

حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 73317 في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية

أحمد منصور يوليو 25, 2026
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ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73317 شهيداً و173961 جريحاً، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، مع استمرار انتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد مرور عامين على العدوان. وخلال 48 ساعة وصل ستة شهداء و37 جريحاً نتيجة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,317 شهيداً و173,961 جريحاً، أبرزهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، وذلك بعد عامين متواصلين من العمليات العسكرية التي أسفرت عن دمار واسع النطاق للمنازل والمباني السكنية في مناطق متعددة من القطاع.

وتتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في كافة أنحاء قطاع غزة، وسط مشاهد إنسانية بالغة القسوة تكشف حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون.

أفادت مصادر طبية فلسطينية أن 6 شهداء و37 جريحاً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، نتيجة استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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