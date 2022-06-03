حسن أبو الروس يروّج لـ «ريفو»: إحنا رايحين التسعينات

نشر الفنانمجموعة لقطات من المسلسل الذي يُشارك فيه «ريفو» والمعروض على إحدى المنصات الرقمية.

وعلق حسن أبو الروس على الصور التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: «إحنا راحين التسعينات اللي عايز يتفرج على مسلسل ريڤو، أخيراً نزل على المنصة».

حسن أبو الروس وأمير عيد – صورة من حساب حسن على إنستجرام

ومنذ أيام قليلة كشفت الفنانة الأردنية الشابة ركين سعد، عن تفاصيل شخصيتها التي تُجسدها في أحداث مسلسل «ريفو» الذي تنتظر الجماهير عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال أيام قليلة.

ركين سعد نشرت بوستر العمل عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: «مريم بنت المؤلف حسن فخر الدين تجبرها الظروف على اكتشاف حقائق بتغيير شكل حياتها بالكامل.. باق يومين ومسلسل ريفو يكون متاح بالكامل.. ترقبوا».

حسن أبو الروس وأبطال ريفو – صورة من حساب حسن على إنستجرام

مسلسل «ريفو» يأتي من بطولة أحمد عيد، ركين سعد، صدقي صخر، حسن أبو الروس، تامر هاشم، محمد مولار، ملك، مينا النجار، سارة عبدالرحمن، هشام الشاذلي، عمرو جمال، أحمد فاضل، العمل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام سيدتي»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك سيدتي»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «سيدتي فن»