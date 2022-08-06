حسام موافي يوضح أعراض الأنيميا وطرق تشخيصها ‎‎

قال حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن الأنيميا تشخيصها يكون معمليا وليس إكلينيكي و أن الوجه الباهت والأظافر الفاتحة والمقوسة مؤشر للأنيميا لكن تشخيص الأنيميا لا يكون إلا معمليًا.

وأضاف من خلال حواره مع برنامج “صباحك مصري” المذاع علي قناة “mbc مصر 2″، اليوم السبت، أن الأنيميا هي نقص في كرات الدم الحمراء ونقص الأكسجين و أن الطالب المصاب بأنيميا لا يجيد المذاكرة والتركيز ويتعب بشكل سريع وأن أعراض الأنيميا تشترك مع الكثير من أعراض الأمراض الأخر فمريض الأنيميا ينهج مثل مريض القلب ويعاني من عدم القدرة على السير مثل المصاب بمرض في العضلات ويعاني من آلام وسط الصدر مثل مريض قرحة المعدة ولا يستطيع الرؤية جيدًا مثل من يعاني من مشكلة في النظر و أن الأنيميا تحدث أصوات في القلب كما لو كان الشخص مصاب بروماتيزم في القلب.