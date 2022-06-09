حساب المواطن يرد على مستفيد تجمد حسابه

أعاد حساب المواطن التذكير بضرورة تحديث المستندات وإرفاق المستندات الدالة على الاستقلالية خاصة عقد الإيجار الموحد المعتمد من برنامج إيجار.

وتلقت خدمة المستفيدين استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه :” لي سنتين حسابي مجمد بسبب عقد الإيجار وللحين ماقد فتح معي ولي سنتين وأنا أتواصل معكم ما حليتو لي المشكلة؟” وردت عليه بالقول”، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ،وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج ”

تفاصيل حساب المواطن دفعة يونيو

وأودع اليوم الخميس برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي التعويضات:

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال منها مليار و 45 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل في البرنامج، عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.