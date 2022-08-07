«حروب» باسيل… الوجه الآخر لاستحالة تعايش عون مع رؤساء الحكومات
3801781
بيروت: محمد شقير
“العالم العربي”
941
Sat, 06 Aug 2022 22:38:04 +0000
https://aawsat.com/home/article/3801781/%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://aawsat.com/node/3801781
«حروب» باسيل… الوجه الآخر لاستحالة تعايش عون مع رؤساء الحكومات
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