حتا يتعاقد مع المدرب المقدوني جوجيكا

كشف المدير التنفيذي لنادي حتا علي عبدالله البدواوي عن أن مجلس إدارة النادي تعاقد رسميا مع المدرب المقدوني الشمالي جوجيكا لقيادة الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، قادما من نادي هجر السعودي. وسبق لجوجيكا أن درب من قبل حتا في تجربة سابقة.

وقال البدواوي لـ”الإمارات اليوم”: تم التعاقد مع المدرب الجديد بعقد يستمر لموسم واحد لقيادة حتا في الموسم المقبل، والذي يتطلع فيه النادي الى ان يقدم الفريق موسما مميزا وحافلا بالنتائج الايجابية، ويستعيد مكانته بين افضل الاندية في الكرة الاماراتية. يذكر ان آخر تجربة لجوجيكا في كرة الإمارات كانت حين قاد فريق “الصقور” للصعود إلى دوري الهواة.

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