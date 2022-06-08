حارس الفيحاء على رادار الهلال والنصر

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي والمتحدث الرسمي السابق باسم النصر أن الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش مرشح للانضمام لأحد أندية العاصمة بالفترة المقبلة، حيث الأقرب إما الهلال أو النصر.

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر” : “حارس الفريق البرتقالي يعاني من متاعب فنية في الحراسة، وهو قريب من أحد الأندية في العاصمة، كصفقة انتقال حر”.

حارس الفيحاء قاد الفريق للفوز بلقب كأس الملك

يذكر أن الحارس الصربي المخضرم فلاديمير ستويكوفيتش صاحب الـ39 عامًا انضم إلى نادي الفيحاء بطل كأس الملك في العام الماضي قادمًا من نادي بارتيزان الصربي.

جدير بالذكر أن الفريق البرتقالي كان حقق لقب كأس الملك يوم 19 مايو الماضي في مفاجأة مدوية بعد الفوز على نادي الهلال.