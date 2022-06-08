جوجل تنافس أبل وسامسونج بـ Pixel 6a الجديد

فهد سليمانيونيو 8, 2022


تستعد جوجل لطرح هاتف Pixel 6a الجديد الذي يتوقع له أن يشكل منافسة قوية لأحدث هواتف سامسونج وأبل.

مواصفات Pixel 6a: 

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (152.2/71.8/8.9) ملم، وزنه 178 جرامًا، ومحمي بإطار من الألومينيوم، وطبقة من زجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

وحصل على شاشة OLED بمقاس 6.1 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 429 شمعة/م تقريبًا، وتعمل مع تقنية Always-on display.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Google Tensor الحديث، ومعالج رسوميات Mali-G78 MP20، وذواكر وصول عشوائي 6 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128 جيجا بايت.

الكاميرا: 

أما الكاميرا الأساسية في Pixel 6a فأتت ثنائية العدسة بدقة (12.2+12) ميجا بيكسل، وجهّزت بمصباحي LED، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 8 ميجا بيكسل.

وزودته جوجل بمنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذ لشرائح الاتصال، وتقنية eSIM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4410 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطًا.


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فهد سليمانيونيو 8, 2022