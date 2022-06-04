جناح أمانة الشرقية يستقطب ٣٠٠٠ زائر المشارك في المعرض والمنتدى الدولي تقنيات التشجير » صحيفة الرأي الإلكترونية

– المنطقة الشرقية

استقطب جناح أمانة المنطقة الشرقية المشارك في المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير، أكثر من 3000 زائر طيلة أيام المعرض، الذي أقيم تحت رعاية سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله، والذي نظمه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة خلال المدة من 29 – 31 مايو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وذكر وكيل الأمين للخدمات الأستاذ محمود بن حسن الرتوعي، بأن جناح أمانة المنطقة الشرقية طوال أيام المعرض، سلط الضوء على عرض الجهود وعلى أهم الحلول والتقنيات المستخدمة والطرق المتبعة والتي تستخدمها الأمانة في مجال التشجير، بالإضافة إلى عرض الطرق التقنية المستخدمة في إنتاج النباتات من خلال الزراعة بالأنسجة في مختبر الأمانة المركزي.

وأضاف الرتوعي، أنه تم تثقيف الزوار بالتقنيات الخاصة المستخدمة في الأمانة لتحويل المخلفات الزراعية إلى أسمدة عضوية من خلال مصنع الأمانة، وعرض تقنيات الري والمبادرات البيئية، وبرامج إعادة تأهيل البيئة لرفع مستوى الوعي البيئي، وزيادة الغطاء النباتي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

وزار جناح أمانة المنطقة الشرقية، كلاً من: معالي مدير جامعة الملك فيصل بالأحساء الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، والمشرف العام على دعم وتمكين الأمانات بوزارة الشؤون البلدية والإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، والرئيس التنفيذي لـهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي، ورئيس مجلس إدارة شركة إبراهيم بن محمد المانع وإخوانه القابضة المالكة لمجموعة مستشفيات المانع العامة الأستاذ إبراهيم المانع، والمستشار المالي والكاتب الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد كاتب الرأي الأستاذ أحمد الجبير، ومدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس أشرف الحاجي.

كما استقبل الجناح أيضا، رئيس جمعية أصدقاء البيئة الأستاذ طلال الرشيد، اللواء ركن يحيى بن عبدالرحمن بن زاحم، والممثل عبد الرحمن الخطيب، والمشرف على بنك البذور في المنطقة الشرقية الأستاذ معاذ الخنيني، ومدير تعليم الأحساء سابقاً الأستاذ أحمد بالغنيم، ومدير عام الحدائق بأمانة عسير المهندس فيصل الشهراني، وأستاذ العلوم البيئية المشارك رئيس بيت الخبرة وحدة الدراسات والاستشارات البيئية د. سامي بن علي الضمري، بالإضافة إلى وفود من أمانة منطقة عسير، وأمانة محافظة جدة، وأمانة منطقة الرياض، ووفد من مشروع نيوم، ووفود من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية بالخبر، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج، وجامعة الطائف، بالإضافة إلى وفد من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالرياض، وعدد من منسوبي الجمعيات الأهلية والقطاعات الأهلية.