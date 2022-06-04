“جمهور هاملت في أول ليلة عرض كان من الفلاحين” (فيديو)

قال الفنان محمد صبحي، إنه عندما قدم هاملت لاول مرة سنة 1971، كان شاب فقير هو وابطال العمل الذي كونهم من طلبة المعهد الذي كان يدرس لهم، مشير أن مرتبه الشهري 17 جنيهًا، وكان يجمع من كل فرد 10 ساغ، من اجل الملابس والديكورات.

وتابع “صبحي”، أن الجمهور الذي حضر أول ليلة عرض لمسرحية “هاملت”، كان من فلاحين العمرانية، مشير أن المسرح كان عمقه 120 متر، في عرض 15 مترًا.

سبق أن مسرحية “هاملت” عرضت في السبعينيات وهي من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم محمد صبحي، نيفين رامز، هناء الشوربجي، أحمد ماهر، عماد رشاد عبد الله إسماعيل، عبد المنعم عيسى، والإخراج المسرحي لمحمد صبحي، والإخراج التلفزيوني لنور الدمرداش.

مسرحية “هاملت” تدور قصتها حول انتقام الأمير هاملت من عمه كلوديوس الذي قتل أخاه واستولى على العرش، كما تزوج من أرملة أخيه، وهاملت هي أطول مسرحية لشكسبير، وتعتبر من بين أكثر الأعمال الأدبية قوة وتأثيرًا في العالم، وهي من أكثر أعمال شكسبير شهرة خلال حياته، وما زالت تحتل المرتبة الأولى بين مؤلفاته.