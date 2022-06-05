جمهور أنغام يستقبلها بحفاوة في أول حفلاتها بعد عمليتها الجراحية.. ليلة رومانسية في موسم جدة | خبر



أحيت النجمة أنغام حفلا ضمن فعاليات موسم جدة، وهو الأول لها منذ إجرائها لعملية جراحية في كتفها.

ومع أول ظهور لأنغام على المسرح، وجه الجمهور لها تحية كبيرة تعبر عن مدى اشتيافه لهم.

حفل أنغام في جدة

حفل أنغام في جدة

وقدمت أنغام مجموعة من أغانيها الرومانسية في الحفل، وأشاد الحضور بأدائها ناشرين مقاطع مختلفة من أغانيها الشهيرة المصرية والخليجية.

اعظم قفلة شهدها الفن في تاريخه ياريتك فاهمني#انغام_في_جدة pic.twitter.com/4w6UG4dljj — سَمر (@Samuralbasheer) June 4, 2022

اعظم قفلة شهدها الفن في تاريخه ياريتك فاهمني#انغام_في_جدة pic.twitter.com/4w6UG4dljj — سَمر (@Samuralbasheer) June 4, 2022

#انغام هنا حركت كل مشاعري بجبروت صوتها واحساسها 😔

والله عظمه علي عظمة ياست 👏👏 🔥@Angham#انغام_في_جدة

pic.twitter.com/QqUKLNEDD8 — A S I M 🇪🇬 (@Asim_Feki) June 4, 2022

ونشرت أنغام فيديو من الكواليس لها وهي تخضع لجلسة المكياج وقص شعرها استعدادا لإحياء الحفل.

حفل أنغام في جدة

حفل أنغام في جدة

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