جمعية المؤلفين والملحنين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ناصر دويدار بعد إهانة أحمد رامي وأم كلثوم | خبر



أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين “الساسيرو” بيانا ترفض فيه إهانة الشاعر ناصر دويدار للشاعر الراحل أحمد رامي والفنانة الراحلة أم كلثوم في إحدى الندوات الثقافية، بحديثه عن علاقاتها المتعددة.

وأعلنت الجمعية عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد ناصر دويدار، واتهامه بالإساءة إلى أحمد رامي وأم كلثوم.

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وجاء في بيان “الساسيرو”: قررت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين التي يترأس مجلس إدارتها الدكتور مدحت العدل، التقدم ببلاغ للنائب العام، ضد ناصر دويدار، بتهمة الإساءة للشاعر الكبير أحمد رامي، والذي يُعد أحد رموز ومؤسسي جمعية المؤلفين والملحنين، وكذلك كوكب الشرق الفنانة الراحلة أم كلثوم”.

وأضافت الجمعية في بيانها: “وتحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب”.

وجاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين ردا على تصريح ناصر دويدار، قال في إحدى الندوات الثقافية إن أم كلثوم تزوجت ورافقت 11 شخصا خلال مسيرتها، وتلاعبت بالشاعر أحمد رامي.

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