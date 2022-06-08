“جدة جنغل بارك” تعلن فتح المنتزه العام مجانًا من الأحد إلى الأربعاء لنهاية الموسم

أعلنت فعاليات موسم جدة، الدخول المجاني لزوار المنتزه العام في “جدة جنغل بارك” من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، وذلك حتى نهاية الموسم.

وتضم “جدة جنغل بارك” أكثر من ألف حيوان إلى جانب الطيور النادرة، كما تتيح إمكانية التفاعل معها مباشرة، مع إضافة تجربة ممشى الغابة والسفاري وبعض المفاجآت الأخرى.

وتشهد فعالية جدة جنغل حضوراً مميزاً للأسر والأطفال، الذين حرصوا على التقاط الصور مع الطيور النادرة والطبيعة الساحرة في مواقع الفعاليات.

من الأحد إلى الأربعاء 😍⚡️

حيكون الدخول مجاني إلى المنتزه العام في #جدة_جنغل إلى نهاية الموسم ✨

تعالوا بأقرب فرصة واستمتعوا بالفعاليات الموجودة هناك 👍🏻🤩#موسم_جدة#أيامنا_الحلوة — موسم جدة | Jeddah Season (@Jeddahseasonsa) June 7, 2022