جامعة كفر الشيخ تعلن عن وظائف جديدة بكلية الألسن

أعلنت جامعة كفرالشيخ عن وظائف جديدة بكلية الألسن حيث تطلب 9 مدرسين بالكلية.

بداية الإعلان:2022/07/31

نهاية الإعلان:2022/08/14

العدد المطلوب:9

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: جامعة كفر الشيخ

المجموعة الوظيفية: وظائف الكادرات الخاصة

الجهه التابع لها: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصف الوظيفة:

(1) مدرس بقسم اللغة الإسبانية تخصص لغويات

(1) مدرس بقسم اللغة الألمانية تخصص ترجمة

(1) مدرس بقسم اللغة الصينية تخصص أدب

(1) مدرس بقسم اللغة الصينية تخصص لغويات

(1) مدرس بقسم اللغة الإيطالية تخصص أدب

(1) مدرس بقسم اللغة الإيطالية تخصص لغويات

(1) مدرس بقسم اللغة الإنجليزية تخصص ترجمة

(1) مدرس بقسم اللغة الفرنسية تخصص ترجمة

(1) مدرس بقسم اللغة الفرنسية تخصص علم لغة ويفضل تخصص صوتيات

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:

شروط عامة:

أن يكون حاصلا على الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية.

ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة وقت سريان الإعلان.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون حسن السيرة محمود السمعة

شروط خاصة:

سيتم الاختيار طبقا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

شروط المتقدمين

يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس في تخصصات اللغة الصينية والإسبانية والإيطالية أن يكون حاصل علي الدكتوراه من إحدى كليات الألسن أو الآداب في التخصص الدقيق المطلوب ويفضل الحاصلين علي الدكتوراه من كليات الألسن.

يشترط في المتقدم لوظيفة مدرس لقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية أن يكون حاصلا على الدرجات العلمية من كليات الألسن فقط.

المستندات المطلوبة:

– السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة ومدتها.

– أصل ( شهادة الليسانس – شهادة تقديرات السنوات الدراسية – شهادة الماجستير – شهادة الدكتوراه).

– عدد (3) نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراه للمتقدم.

– موافقة جهة العمل علي التقدم للإعلان إذا كان يعمل بجهة حكومية أو تقديم تقرير كتابي بعدم العمل لمن لا يعمل.

– تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبينًا أسباب إنهاء الخدمة.

– أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

– صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة كفرالشيخ.

– عدد (8) صور شخصية 4*6.

*جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة

بيانات الاتصال:

تقدم الطلبات شخصيا باليد باسم الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الألسن مشفوعة بالمستندات المعلنة علي موقع إدارة الجامعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الاعلان.

ملحوظة:

لن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الإعلان وغير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد