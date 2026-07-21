يوليو 22, 2026

جامعة الملك فيصل تفتح التقديم في 21 دبلوماً مهنياً بالكلية التطبيقية

أحمد منصور يوليو 21, 2026
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11:59 مساءً – 21/07/2026 – 2 وجهات النظر

فتحت جامعة الملك فيصل باب التقديم لـ 21 برنامجًا للدبلومات المهنية النوعية التي تقدمها الكلية التطبيقية للعام الجامعي 1448هـ، وتمتد فترة التقديم من 7 إلى 15 صفر 1448هـ، الموافق 21 إلى 29 يوليو 2026م.

وأوضحت الجامعة أن البرامج تغطي خمسة مسارات رئيسية هي: الأعمال، والإدارة، والقانون، والبيئة، والاستدامة والموارد الطبيعية، والكمبيوتر والتكنولوجيا، والإعلام والاتصال الرقمي، والصحة.

وأكدت الجامعة أن برامج الدبلوم المهني المحددة تقدم بشكل شخصي ومقابل رسوم، وتوفر مسارات تعليمية مرنة تمكن الطلبة من الموازنة بين الدراسة والتزاماتهم الوظيفية، داعية الراغبين في الالتحاق إلى مراجعة دليل البرامج واستكمال إجراءات التقديم خلال المدة المحددة.

وتأتي هذه البرامج في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير نظام التعليم التطبيقي والمهني، وتقديم برامج نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتساهم في بناء الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع جاهزية الكوادر الوطنية.

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